Rıdvan Dilmen üstüne basa basa şampiyonluk iddiasını açıkladı: "Canını veriyor"

Yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk iddiası... Galatasaray'ın kazandığı 4-0'lık Alanyaspor maçı sonrası, karşılaşmayı değerlendiren Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına da değindi ve bir tahminde bulundu.

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe, kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriyor. Türk futbolunun iki çınarının şampiyonluk yarışı hakkında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı.

"Öyle bir lig yaşıyoruz ki üçüncünün matematiksel olarak şansı yok. Dördüncünün devre arasından beri şansı yok. 39 puan fark var. Böyle bir şey olur mu yani!" diyen Dilmen, ligin 3 kısma ayrıldığını, zirvede 2 takım ve 3 ile 7 arasında sıkışan takımlar ve geri kalanları olduğunu belirtti. Dilmen "Bir daha böyle bir lig gelmeyecek, bu kadar puan farkı olan bir lig olmayacak" ifadelerini kullandı.

ORAN VERDİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesine değinen Dilmen "Fenerbahçe canını veriyor Galatasaray önde. Galatasaray maçları dakikalara bölüyor yine önde." diyerek, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a oranla daha fazla efor sarf ettiğini vurguladı.

Şampiyonluk yarışının derbide sonuca ulaşacağını öyleyen Dilmen: "Beraberliğin yettiği takım yüzde 66 şampiyon olacak. 3 skorun 2'sinin yaradığı takım yüzde 66 şampiyon olacak." dedi.