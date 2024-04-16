Nihat Kahveci'den Alanyaspor maçı sonrası flaş şampiyonluk sözleri: "Galatasaray ile Fenerbahçe..."

Galatasaray'ın 4-0'lık Alanyaspor zaferi sonrası karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Nihat Kahveci, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahveci'nin Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına dair sözler ses getirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, önceki akşam oynanan Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesini yazdırdı. Maçın bitimiyle karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına da değindi.

Barış Alper Yılmaz ile Victor Nelsson'dan övgü dolu sözlerle bahseden Kahveci, Yılmaz'ın bir sonrası maçta sol açıkta oynayacağını ileri sürdü. Karşılaşmada attığı 2 golle, teknik direktör Okan Buruk'a "Beni solda oynat" mesajı verdiğini söyleyen Kahveci "Sanki U14'e karşı oynuyor bazı maçlarda ya da 1 aydır idman yapmayan oyunculara karşı oynar gibi, atletik performansı çok yüksek. Bugünkü 2 golüyle Okan Buruk'a 'beni solda oynat' mesajı verdi. Bence o 2 gol Barış Alper'in bir sonraki maçta solda oynamasına sebep olur." şeklinde konuştu.

FLAŞ ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Son dönemde performansı yeniden yükselişe geçen Nelsson için ise "Davinson daha iyi topçu ama ihtiyaç duyulduğunda görevini yapar dedim Nelsson da bugün yine görevini yaptı." dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen Kahveci, şampiyonun RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında belli olacağını belirtti.

"Galatasaray bugün (dün) maçı aldı, şampiyon olur demem. Arkadaşlar şampiyonluk maçı kim birbirini yenerse o gün olacak. 3 ay önceden söyledim. Galatasaray-Fenerbahçe maçını kazanan şampiyon olur. 3 aydır söylüyorum ama gidişat da o"