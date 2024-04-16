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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray camiasını kızdıran yorum! O sözleri sonrası ortalık karıştı

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Spor Haberleri

Süper Lig'in 32.haftasında Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık bir galibiyetle ayrılan Galatasaray, şampiyonluk yolundaki bir engeli daha kayıpsız atlatırken, yorumcu Rıdvan Dilmen'in sözleri sonrası sosyal medya karıştı.

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızlılar Barış Alper Yılmaz (2), Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 

ZIYECH KENDİNE YAZIK ETMİŞ

Yorumcu Rıdvan Dilmen maçın bitiş düdüğünün ardından 90 dakikayı yorumladı. Dilmen, sezon sonunda kalıp, kalmayacağı merak edilen Hakim Ziyech hakkında "Maç 4-0'ken razı değil oyuncular. 'Bizim fark atmamız gerekiyor' diyorlar. Okan Buruk'un değişiklikleri o değişikliklerdi. Ziyech kendisine yazık etmiş. Galatasaray için demiyorum. Galatasaray onun için şans. Değişik bir oyuncu. Galatasaray sadece yüzde 20 sinden yararlanıyor Ziyech'in... Nelsson'un profesyonellik anlayışının yarısı Ziyech'te olsa Galatasaray'ı tek başına şampiyon yapar. Çok farklı bir arkadaş." dedi. 

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray camiasını kızdıran yorum! O sözleri sonrası ortalık karıştı - 1. Resim

"GALATASARAY SALLANIYOR"

Sarı-kırmızılıların, hünerli oyuncularına güvenerek oynadığını ve bunun doğru olmadığını söyleyen Dilmen "Şansı yaver gitmez, toplar direkten dönerse puan kaybeder." ifadelerini kullandı.

Sonrasında da Galatasaraylıları kızdıran sözler geldi. Galatasaray'ın fizik olarak sıkıntılı olduğunu vurgulayan Dilmen sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kazanırken işler hep iyi gidiyor diye farklılık yapmayabilirsiniz. Galatasaray, fizik olarak Türkiye ve Avrupa Kupası'ndan elenmesinin problemini yaşıyor. Nelsson dışında fizik olarak takım sallanıyor."

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