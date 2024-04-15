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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızına övgüler yağdırdı! 'Tek başına şampiyon yapar'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rıdvan Dilmen, Galatasaray&#039;ın yıldızına övgüler yağdırdı! &#039;Tek başına şampiyon yapar&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızına övgüler yağdırdı. Yıldız oyuncunun takımını tek başına şampiyon ,yapabilecek potansiyelde olduğunu söyleyen Dilmen, Galatasaray'ın oyuncunun sadece yüzde 20'sinden faydalandığını söyledi.

Galatasaray'ın, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın yıldızı Ziyech ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki averaja vurgu yapan Rıdvan Dilmen, "Maç 4-0'ken razı değil oyuncular. 'Bizim fark atmamız gerekiyor' diyorlar. Okan Buruk'un değişiklikleri o değişikliklerdi." ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE YAZIK ETMİŞ

Maça ikinci yarıda dahil olan ve bir de gol atan Hakim Ziyech'le ilgili konuşan Dilmen, "Ziyech kendisine yazık etmiş. Galatasaray için demiyorum. Galatasaray onun için şans. Değişik bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Ziyech'in çok fazla mental problem yaşadığını aktaran Rıdvan Dilmen, "Galatasaray sadece yüzde 20 sinden yararlanıyor Ziyech'in." dedi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızına övgüler yağdırdı! 'Tek başına şampiyon yapar' - 1. Resim

TEK BAŞINA ŞAMPİYON YAPAR

Ziyech'in Galatasaray'ı tek başına şampiyon yapabilecek potansiyelde olduğunu dile getiren ünlü yorumcu, "Nelsson'un profesyonellik anlayışının yarısı Ziyech'te olsa Galatasaray'ı tek başına şampiyon yapar. Çok farklı bir arkadaş. Ne Tete ne Zaha forma görür." ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech'in ligde kalan 6 maçın tamamına ilk 11'de başlayacağını öne süren Rıdvan Dilmen, "Unutma sözümü; Okan Buruk 6'da 6 ilk 11'de başlatacak Ziyech'i." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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