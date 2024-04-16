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Tümer Metin'den Galatasaraylı yıldıza şaşırtan sözler: Taşır, yorar, hırpalar

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Tümer Metin&#039;den Galatasaraylı yıldıza şaşırtan sözler: Taşır, yorar, hırpalar

Spor Haberleri

Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmayarak Alanyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Liderliğini sürdüren sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, attığı 2 golle geceye damga vurdu.

Performansıyla göz dolduran Barış, maçın adamı seçildi.

Karşılaşmayı Tivibu Spor'da değerlendiren Tümer Metin, milli oyuncuyu överek Vincenzo Montella'ya çağrıda bulundu.

Tümer Metin'den Galatasaraylı yıldıza şaşırtan sözler: Taşır, yorar, hırpalar - 1. Resim

TÜMER METİN: MAŞALLAH, HİÇ DÜŞÜNMEM...

Barış Alper Yılmaz'ın joker gibi oynatıldığını ifade eden Tümer Metin, "Maşallah. Hiç düşünmem Barış Alper'i Milli Takım'da santrfor oynatırım. Hiçbir şey yapmasa rakip defans oyuncularını sırtında taşır, yorar, hırpalar." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi maça çıkan Barış Alper, 6 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Avrupa'dan talipleri olan 23 yaşındaki yıldız için EURO 2024 sonrası resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

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