Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçti! Maçın yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Mbappe golü

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, zorlu deplasmandan galip ayrılarak liderliği geri aldı. Sarı-kırmızılı ekipte 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı 0-0 biten maçın gollerini Barış Alper (2), Ziyech ve Icardi kaydetti.

Maçın adamı seçilen Barış Alper, sol kanatta attığı goller Fransız yıldız Mbappe'ye benzetildi.

Sosyal medyada gündem olan yıldız oyuncu gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Öte yandan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 19. dakikada, Leroy Fer ise 64'te kırmızı kart gördü.

ALANYASPOR - GALATASARAY ÖZET

14. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi.

25. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonun öncesinde bu futbolcunun Balkovec'e faul yaptığına karar veren hakem Aydın, golün geçerli olmadığına işaret etti.

34. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında araya giren Nelsson'un müdahalesinde top az farkla kornere gitti.

41. dakikada Mertens'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

56' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçerek sağ ayağıyla topu filelerle buluşturdu.

61' İkinci yarıda oyuna giren Ziyech, sağ kanatta topla buluştu. Kaleye estetik bir vuruş yapan Faslı yıldız, farkı 2'ye çıkardı.

64. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. 46. dakikada ilk sarı kartını gören Leroy Fer, 18 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Mertens'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada Galatasaray, farkı 3'e taşıdı. Köhn'ün pasında ceza alanı sol çaprazda topa buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

83. dakikada sarı-kırmızı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 0-4.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 62 Hwang), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 77 Pione Sisto), Hassan (Dk. 62 Novais)

Galatasaray: Muslera, Nelsson (Dk. 77 Davinson Sanchez), Abdülkerim Bardakçı, Aurier (Dk. 46 Kaan Ayhan), Köhn, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 77 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Ziyech), Icardi

Goller: Dk. 56 ve 72 Barış Alper Yılmaz, Dk. 61 Ziyech, Dk. 83 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Fatih Tekke (Teknik direktör), Dk. 64 Leroy Fer (Alanyaspor)