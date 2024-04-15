Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alanyaspor'da Fatih Tekke kırmızı kart gördü! Galatasaray'ın atağı sonrası çok sinirlendi

Alanyaspor'da Fatih Tekke kırmızı kart gördü! Galatasaray'ın atağı sonrası çok sinirlendi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Alanyaspor&#039;da Fatih Tekke kırmızı kart gördü! Galatasaray&#039;ın atağı sonrası çok sinirlendi

Spor Haberleri

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı oynanan maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Ev sahibi ekibin formda teknik direktörü Fatih Tekke, ilk yarının 19. dakikasında kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın atağı sonrası hakem yoğun itirazlarda bulunan Tekke, tribüne gönderildi.

Hakeme yönelik itirazlarını sürdüren 46 yaşındaki hocayı yardımcıları sakinleştirdi.

Alanyaspor'da Fatih Tekke kırmızı kart gördü! Galatasaray'ın atağı sonrası çok sinirlendi - 1. Resim

ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor:  Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
İsviçre basını Togg'a övgü yağdırdı! "Türk'ün Tesla'sı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacak - SporGalatasaray'dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacakBeşiktaş, Santos'un sözleşme fesih detaylarını açıkladı - SporBeşiktaş, Santos'un sözleşme fesih detaylarını açıkladıGalatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattı - SporGalatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattıBeşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurdu - SporBeşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurduSüper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım - SporAlanyaspor-Galatasaray | CANLIFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştı - SporFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...