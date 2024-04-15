Alanyaspor'da Fatih Tekke kırmızı kart gördü! Galatasaray'ın atağı sonrası çok sinirlendi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı oynanan maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı.
Ev sahibi ekibin formda teknik direktörü Fatih Tekke, ilk yarının 19. dakikasında kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın atağı sonrası hakem yoğun itirazlarda bulunan Tekke, tribüne gönderildi.
Hakeme yönelik itirazlarını sürdüren 46 yaşındaki hocayı yardımcıları sakinleştirdi.
ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor