Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattı

Galatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı takımın formasını giydi. Fildişi Sahilli sağ bek, Alanyaspor deplasmanına ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor.

Teknik direktör Okan Buruk, devre arası takıma katılan Serge Aurier'i ilk defa ilk 11'e aldı.

Sakatlığından dolayı maça çıkamayan Aurier, zorlu deplasmanda sağ bekte görev alacak.

Galatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattı - 1. Resim

AFRİKA KUPASI'NDA SAKATLANMIŞTI

Tottenham'dan kiralanan milli oyuncu, Afrika Kupası finalinde sakatlanarak şanssızlık yaşamıştı.

İlk maçına 15 Nisan'da çıkan Aurier'in sezon sonunda devam etmesi beklenmiyor.

Sacha Boey'i 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray, transferin son günlerinden Nottingham Forest'ten Aurier'i kadrosuna katmıştı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurdu - SporBeşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurduSüper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım - SporAlanyaspor-Galatasaray | CANLIFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştı - SporFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştıŞampiyonluk için sürpriz hamle: Salzburg'u Türk hoca yönetecek - SporAvusturya ekibinden şampiyonluk hamlesiBarcelona'nın yıldızı 1 milyar euro! Genç futbolcu takımda kalacak - SporBarcelona'nın yıldızı 1 milyar euro! Genç futbolcu takımda kalacakAcun Ilıcalı'nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu! - SporAcun Ilıcalı'nın takımı farka koştu, Ozan Tufan maça damga vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...