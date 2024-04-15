Galatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattı
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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı takımın formasını giydi. Fildişi Sahilli sağ bek, Alanyaspor deplasmanına ilk 11'de başladı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor.
Teknik direktör Okan Buruk, devre arası takıma katılan Serge Aurier'i ilk defa ilk 11'e aldı.
Sakatlığından dolayı maça çıkamayan Aurier, zorlu deplasmanda sağ bekte görev alacak.
AFRİKA KUPASI'NDA SAKATLANMIŞTI
Tottenham'dan kiralanan milli oyuncu, Afrika Kupası finalinde sakatlanarak şanssızlık yaşamıştı.
İlk maçına 15 Nisan'da çıkan Aurier'in sezon sonunda devam etmesi beklenmiyor.
Sacha Boey'i 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray, transferin son günlerinden Nottingham Forest'ten Aurier'i kadrosuna katmıştı.