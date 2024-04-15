Galatasaray 2024-2025 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı! 12 bin TL'den başlıyor
Spor Haberleri
Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, resmi internet portalından 2024-2025 sezonundaki kombine fiyatlarını açıkladı. Peki Galatasaray kombine alma ve yenileme fiyatları ne kadar? İşte açıklanan o tablo.
Süper Lig'de 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde lider olan Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombine yenileme dönemi başladı. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda kombine bilet almak ve yenilemek isteyen taraftarlar için güncel ücretlendirme tablosunu yayınladı. Peki Galatasaray kombine fiyatları ne kadar?
NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray'da kombine tarihi 17 Nisan Çarşamba saat 09:30 itibariyle başlayacak ve 30 Nisan'da son bulacak. Mevcut yerlerini değiştirmek isteyen taraftarlar 3-4 Mayıs tarihlerinde; saat: 09.00-17.00 arasında, sadece Rams Park kombine ofisinde işlemlerini yapabilecekler.
YENİ SEZON KOMBİNE FİYATLARI İSE ŞÖYLE;