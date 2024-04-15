Galatasaray 2024-2025 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı! 12 bin TL'den başlıyor

Düzenleyen: Songül Soysal 15 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme:

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, resmi internet portalından 2024-2025 sezonundaki kombine fiyatlarını açıkladı. Peki Galatasaray kombine alma ve yenileme fiyatları ne kadar? İşte açıklanan o tablo.