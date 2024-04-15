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Fenerbahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk tahmini: "Galatasaray ile Fenerbahçe..."

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düşüp, 2-1 galip ayrıldığı Karagümrük maçı sonrası yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş bir şampiyonluk tahmini geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarış hakkında konuşan Dilmen, her iki takımının şampiyonluk şansı hakkında konuştu.

Süper Lig'in 32.haftasında Karagümrük'ün konuğu olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta, 2-1'lik bir deplasman galibiyeti alarak şampiyonluk yolundaki kritik virajlardan birini kayıpsız atlattı. Maç sonrası yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen'den flaş bir şampiyonluk tahmini geldi. 

"YEDİKLERİ GOL İYİ OLDU"

Fenerbahçe'nin yediği golün galibiyeti getirdiğini söyleyen Rıdvan Dilmen şöyle konuştu:

"Fenerbahçe, Karagümrük'ün istediği gibi bir kadro ile çıktı. Karagümrük, son dakikalara kadar 0-0 götürüp son dakikalarda gol bulmak istedi normal olarak. İlk yarıda 47 dakika boyunca iki takımında planı set oynamaktı. İsmail Kartal ve Fenerbahçe için çok hayırlı bir gol oldu yedikleri gol. Belki de ikinci yarıda değişiklikler olmayacaktı. Devrede yenilen gol Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Krunic yerine belki Zajc'ı alacaktı İsmail Kartal. İkinci yarıda oyun olarakta hükmetmeye başladı Fenerbahçe. Ferdi gelmeye çalışıyordu ama Osayi'de hücuma gelmeye başladı"

Fenerbahçemaçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk tahmini:

FLAŞ ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını da değinen usta yorumcu bu işin RAMS Park'a kaldığını söyledi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ligin özeti 3 veya 4. hafta belliydi. Şampiyonluk RAMS Park'a kalacak. İki takımında RAMS Park'a kadar galip geleceğini düşünüyorum. RAMS Park'a puan olarak önde çıkan takım şampiyon olur. Bugün o yüzden çok değerli bir galibiyet elde etti Fenerbahçe"

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