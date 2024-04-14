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Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı iki kez EuroLeague Şampiyonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı iki kez EuroLeague Şampiyonu oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı kaç kez EuroLeague şampiyonu oldu araştırılıyor.

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı kaç kez Avrupa Şampiyonu oldu sorusu gündeme geldi. 

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı final maçında Villeneuve d'Ascq LM takımıyla karşı karşıya geldi.

EuroLeague kadınlarda toplamda 6 kez final oynayan sarı melekler üst üste ikinci zaferini elde etti. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı iki kez EuroLeague Şampiyonu oldu - 1. Resim

Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaştığı maçta 106-73 farkla kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. 

Fenerbahçe, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım oldu.

Geçen sezon ilk EuroLeague şampiyonluğunu ÇBK Mersin Büyükşehir Belediye'yi 99-60 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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