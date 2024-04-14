Fenerbahçe üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Nisan 2024 20:44 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.