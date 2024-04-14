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Haberler > Spor > Fenerbahçe üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu

Fenerbahçe üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaştı.

Yakın geçen ilk çeyreğin ardından sarı-lacivertliler ilk yarıyı 58-45 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Fenerbahçe, sahadan 106-73 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonuçla üst üste ikinci kez Kadınlar EuroLeague'de şampiyon oldu. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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