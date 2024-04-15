Süper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılar için büyük önem taşıyan bu maçın hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo. Maçın detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- ⚽YABANCI VAR AÇIKLANDI
15.04.2024 12:16
⚽YABANCI VAR AÇIKLANDI
👉Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Portekizli hakem Fabio Melo oldu...
Hakem: Cihan Aydın
VAR: Fabio Melo
AVAR: Buğra Taşkınsoy
AVAR: Alper Ulusoy
AVAR: Mehmet Emin Tuğral
15.04.2024 09:30
⚽ŞAMPİYONLUK İÇİN 3 PUAN
👉Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray bugün saat 20.00’de, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor