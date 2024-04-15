Süper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım

Düzenleyen: Songül Soysal 15 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 12:17 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılar için büyük önem taşıyan bu maçın hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo. Maçın detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.