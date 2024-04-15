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CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım

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Süper Lig&#039;de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım

Spor Haberleri

Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılılar için büyük önem taşıyan bu maçın hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo. Maçın detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • ⚽YABANCI VAR AÇIKLANDI

 15.04.2024 12:16

⚽YABANCI VAR AÇIKLANDI

👉Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Portekizli hakem Fabio Melo oldu...
 
Hakem: Cihan Aydın
VAR: Fabio Melo
AVAR: Buğra Taşkınsoy
AVAR: Alper Ulusoy
AVAR: Mehmet Emin Tuğral
 
Süper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım - 1. Resim
 
 
15.04.2024 09:30
⚽ŞAMPİYONLUK İÇİN 3 PUAN
👉Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray bugün saat 20.00’de, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. 
 
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Düzenleyen:  - Spor
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