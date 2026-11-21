SPK'den borsada dikkat çeken karar! Bir şirkete 6 ay işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batıçim pay piyasasındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı veya mevzuata aykırı işlem şüphesi bulunduğu gerekçesiyle BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.
Kaydet
|
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir şirkete geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bülteninde yer alan karara göre, BTCIM pay piyasasındaki işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104'üncü maddelerinde belirtilen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe oluştu.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması ve yapay piyasa oluşturulmasına yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla tedbir alınmasını kararlaştırdı.
Bu kapsamda BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.