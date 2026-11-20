Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesindeki paylarına yönelik uygulanan kısıtlamaları kaldırdı. Kurul, dondurulan oy haklarının yeniden kullanılmasına ve söz konusu payların işlem kısıtlı statüsünden çıkarılmasına karar verdi.

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SPK, 19 Kasım 2026 tarihli bültenini yayımladı. Kurul, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile tedrici tasfiyesine karar verilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Peker GYO) sermayesindeki paylarına ilişkin 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donan oy haklarının çözülmesine karar verdi. Ayrıca, söz konusu payların Borsa İstanbul'da alım satıma konu yapılamayacak paylar statüsünden çıkarılması gerektiğinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye (MKK) bildirilmesine hükmedildi.

SPK'nın 26 Ekim 2026 tarihli kararıyla Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un tasfiyesi için Türkiye İş Bankası AŞ görevlendirilirken, 27 Ekim 2026 tarihli kararla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tedrici tasfiyesine karar verilmişti.

BURSA ÇİMENTO, KAYSERİ ŞEKER VE MİDAS'A ONAY

SPK bülteninde Bursa Çimento Fabrikası AŞ'nin 1,5 milyar lira olan sermayesinin 4,5 milyar liraya yükseltilmesine yönelik başvurunun onaylandığı bildirildi. Sermaye artırımının 1,5 milyar liralık kısmının bedelli, 1,5 milyar liralık kısmının ise bedelsiz gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin sermayesinin 30 milyon liradan 80 milyon liraya çıkarılması da onaylandı. Artırılacak 50 milyon liralık sermayenin tamamının nakden karşılanacağı ve yeni payların şirketin tek ortağı Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye tahsis edileceği belirtildi.

SPK ayrıca Midas Menkul Değerler AŞ'nin portföy aracılığı faaliyet izni alarak geniş yetkili aracı kuruma dönüşmesine yönelik talebini olumlu karşıladı. Kurul, çeşitli şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurularına da onay verdi.

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MEKA GLOBAL MAKİNE VE FİBABANKA'YA CEZA

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin mevzuata aykırılıklar nedeniyle 3 milyon 327 bin 889 lira 77 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Şirket yöneticilerine de söz konusu inceleme kapsamında idari para cezaları uygulanırken, şirketin ilk genel kurulunda cezanın sorumlu yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin karara bağlanması gerektiği bildirildi.

Fibabanka AŞ'ye ise 14 Ağustos 2025 tarihli varlığa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verildi.