Bankaların tahsil edemediği batık borçları değerinin yüzde 10-15’ine devralan varlık yönetim şirketleri, vatandaşı isyan noktasına getirdi. 2023’te 22 bin lira olan bir kredi, varlık şirketine geçtikten sonra 285 bin liraya fırladı.

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Bankaların tahsil edemediği bireysel kredi ve kredi kartı borçları, varlık yönetim şirketleri için büyük bir pazara dönüştü. Bankalar milyarlarca liralık alacaklarını nominal değerlerinin çok altında bedellerle devrederken, borçlunun yükümlülüğü aynı oranda azalmıyor.

İncelenen bir borç dosyası, sistemin vatandaşın karşısına çıkardığı tabloyu gözler önüne seriyor. Özel bir bankadan 2023’te 22 bin lira kredi kullanan vatandaş, borcunu ödeyemeyince bir yıl sonra bankanın hesapladığı tutarın 38 bin liraya yükseldiğini gördü.

İcra takibine geçilmesiyle masraflar da eklendi ve dosya 55 bin liraya ulaştı. Alacak daha sonra bir varlık yönetim şirketine devredildi. Şirketin vatandaştan istediği tutar ise 285 bin liraya çıktı. Böylece başlangıçta 22 bin lira olan borç yaklaşık 13 katına ulaştı.

Bunlar acayip bir 'varlık': 22 bin için 285 bin lira tahsilat

İcra masrafları eklenmiş 55 bin liralık devir bakiyesiyle karşılaştırıldığında da şirketin talebi 5,2 katı buldu. Aradaki 230 bin liralık farkın ne kadarının faizden ne kadarının avukatlık ücretinden kaynaklandığı ise dosyanın detaylarında ortaya çıktı.

ONDA BİRİNE ALIYOR

Bir bankanın Eylül 2026’da 2 milyar liralık anapara ve nakdî faiz bakiyesine sahip dört ayrı portföyü 216 milyon liraya devredildi. Böylece 100 liralık nominal alacak için yaklaşık 10,5 lira ödendi.

Bunlar acayip bir 'varlık': 22 bin için 285 bin lira tahsilat

Sektörün büyüklüğü 2025’te yüzde 63 artarak 54,5 milyar liraya yükseldi. Borçluların en çok itiraz ettiği konu, faiz ve masrafların nasıl hesaplandığı. Yönetmeliğe göre tüketici kredilerinde gecikme faizi, sözleşmedeki faiz oranının yüzde 30 fazlasını aşamıyor. Aylık faiz yüzde 3 ise gecikme faizi en fazla yüzde 3,9 olabiliyor. Tahsilat sürecinde ise icra başvurma ve tahsil harçları, tebligat giderleri, tarifeye göre karşı vekâlet ücreti, haciz işlemi, kıymet takdiri, bilirkişi, yediemin, nakliye, depolama ve satış giderleri gibi kalemler gündeme gelebiliyor.

Tahsilat görüşmelerinde uzlaşma pazarlığı da yapılıyor. Yüksek kapama tutarıyla karşılaşan bazı vatandaşlar, ödeme güçlüklerini bildirdiklerinde daha düşük rakamlarla dosyayı kapatma teklifleri alıyor. Bazı dosyalarda ilk talepten 150 bin lira indirim yapılabildiği, bazılarında ise 100 bin lira seviyesinde kapama rakamlarının konuşulduğu belirtiliyor.

VATANDAŞIN ŞİKÂYETLERİNE YANSIYAN BORÇ ÖRNEKLERİ

Ana Borç İstenen Tutar Kaç Katı 4.200 TL 84.000 TL 20 9.500 TL 178.600 TL 18,8 6.000 TL 96.000 TL 16 22.000 TL 285.510 TL 13 14.000 TL 154.000 TL 11 25.000 TL 215.000 TL 8,6 30.000 TL 220.000 TL 7,3 11.000 TL 55.000 TL 5

YAKINLAR DA ARANIYOR

Borçlular, farklı numaralardan peş peşe arandıklarını, kendilerine ulaşılamadığında yakınlarının da telefonla arandığını ve çilingirle eve gelme, araca el koyma veya yakalama kararı çıkarma gibi tehdit içerikli mesajlar aldıklarını belirtiyor.

Bunlar acayip bir 'varlık': 22 bin için 285 bin lira tahsilat

Oysa varlık yönetim şirketlerinin iletişimi mevzuatla sınırlandırılmış durumda. Buna göre; ulaşılamayan borçlu günde en fazla üç kez aranabiliyor, bir mesaj gönderilebiliyor; görüşme yapıldıktan sonra rıza yoksa yeniden arama için en az beş iş günü beklenmesi gerekiyor. Borç bilgisi yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşılamıyor.

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NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

● Anapara, faiz, vergi ve takip giderlerini ayrı ayrı gösteren yazılı hesap dökümü istemeli.

● Faiz oranının ve masrafların hukuki dayanağını kontrol etmeli.

● Uzlaşma yapılacaksa dosyanın tüm ferileriyle kapatılacağına ilişkin yazılı belge almalı.

● Ödeme sonrasında borcun tamamen kapandığını gösteren belgeyi ve icra dosyasındaki işlemleri kontrol etmeli.

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