Gram altın, küresel piyasalarda onstaki sert satışların ardından bugün 5.990 TL'ye kadar geriledi ve 4 ay sonra yeniden 6 bin TL sınırının altını test etti. Böylece yıl başında 7.800 TL'yi aşan fiyatlarda, 2026'nın bütün kazançları büyük ölçüde silindi. FED'in faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi, şahin mesajlar, 19 ayın zirvesine çıkan dolar endeksi ve yüksek tahvil getirileri altını baskılarken, gözler aralık ayındaki kritik karara çevrildi.

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Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, iç piyasada gram altın fiyatını da vurdu. 19 Kasım işlemlerinde ons altın 3.693 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 5.990 TL'yi test ederek 17 Temmuz'dan sonra, yaklaşık 4 ay aranın ardından yeniden kritik 6 bin TL bandının altına sarktı.

Geçen yılı 5.964 TL'den tamamlayan gram altın, bugünkü fiyatlamalar itibarıyla 2026 yılında elde ettiği kazanımların neredeyse tamamını geri vermiş oldu. Yılın başında 7.800 TL’yi aşan gram fiyatı, son düşüşlerle birlikte yeniden 2025 kapanış seviyelerine yaklaştı.

Gram, 6 bin TL’nin altını gördü! 2026’nın bütün kazanımları silindi

TSİ 06:35 itibarıyla ise ons altın 3.713 dolar ve gram altın ise 6.025 TL’den işlem gördü.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün arkasında ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı gelişmeler öne çıkıyor. Piyasalarda daha önce gündemde olan faiz indirimi beklentilerinin yerini yeni artış ihtimalinin alması, değerli metal üzerinde baskıyı artırdı. Özellikle FED yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, altın piyasasında satışları hızlandırdı.

FED'in 27-28 Ekim tarihli toplantısına ilişkin tutanaklar da bu endişeleri güçlendirdi. Tutanaklarda, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik kaygıların arttığı ve çok sayıda yetkilinin yeni faiz artışlarını gündeme aldığı görüldü.

Gram, 6 bin TL’nin altını gördü! 2026’nın bütün kazanımları silindi

FED Guvernörü Christopher Waller'ın aralık toplantısında 50 baz puanlık artış yapılması veya 2027'de daha hızlı bir sıkılaşma sürecine işaret edilmesi yönündeki açıklamaları da piyasaların beklentilerini değiştirdi. Para piyasalarında aralık ayında 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 90 olarak fiyatlanıyor.

Gram, 6 bin TL’nin altını gördü! 2026’nın bütün kazanımları silindi

DOLAR ENDEKSİNDE YENİ ZİRVE

FED'in daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisi, ABD dolarına olan talebi de artırdı. Dolar endeksi 19 Kasım işlemlerinde 103,95 seviyesine yaklaştı ve 19 ayın zirvesine çıktı. Güçlenen dolar, ABD para birimi üzerinden fiyatlanan altının, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine yol açarak talebi sınırlıyor.

Öte yandan ABD tahvil getirilerindeki yüksek seyir de altının cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor. Getiri sağlamayan altın yerine, yüksek getiri sunan dolar cinsi varlıklara yönelimin artması, değerli metal üzerindeki satış baskısını kuvvetlendiriyor.

Gram, 6 bin TL’nin altını gördü! 2026’nın bütün kazanımları silindi

GÖZLER KRİTİK KARARDA

FED'in sıkılaşma beklentisi, güçlü dolar ve tahvil piyasasındaki gelişmeler birbirini besleyerek ons altındaki düşüşü derinleştiriyor.

Son gelişmelerle birlikte yatırımcıların gözü, FED'in aralık ayındaki toplantısına ve gelecek dönemde izleyeceği para politikasına çevrildi. Enflasyonla mücadelede daha sert adımların gündemde kalması halinde, kısa vadede altın üzerindeki baskının da devam edebileceği değerlendiriliyor.