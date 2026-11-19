'JUMBO FED' NE DEMEK?

Finans piyasalarında "jumbo" ifadesi, olağan büyüklüğün üzerindeki adımları tanımlamak için kullanılıyor. FED'in geleneksel faiz hamlesi 25 baz puan, yani çeyrek puan olurken, 50 baz puanlık artış bunun iki katına karşılık geliyor. Bu nedenle "Jumbo FED" ifadesi, merkez bankasının standart adımın üzerine çıkarak daha sert ve büyük ölçekli faiz artışına gitmesi ihtimalini anlatıyor.

Böyle bir senaryo, doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi beklentisiyle, altın başta olmak üzere getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor.