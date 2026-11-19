2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sonuçları açıklandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını paylaştı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://belge.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ADAYLAR 120 SORUYU CEVAPLAMIŞTI

2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) 25 Ekim’de yapılmıştı. Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıma ayrılmıştı.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

Sınavda adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre verilmişti.

ÖSYM, söz konusu sınava 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtmişti. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945 kadın, 1 milyon 536 bin 493' ü ise erkek adaylardan oluşmuştu.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

Adayların 946 bin 606'sının meslek lisesi, 938 bin 230'unun Anadolu lisesi, 540 bin 629'unun açık öğretim lisesi, 299 bin 509'unun imam hatip lisesi, 59 bin 659'unun fen lisesi, 17 bin 389'unun sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 adayın ise diğer lise türlerinden başvurduğu açıklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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