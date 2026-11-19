Sosyal medyadaki 15 yaş altı düzenlemenin detaylarını paylaşan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, mevcut hesapların e-Devlet yaş doğrulamasıyla otomatik tespit edilerek kapatılacağını, işlemlerin ise 31 Mart'a kadar süreceğini açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, 1 Kasım'da yürürlüğe giren 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini gazetemize değerlendirdi.

Uygulama için platformların teknik hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini belirten Elmas, yeni hesap açmak isteyenlerin platform üzerinden e-Devlet'e yönlendirilerek yaş doğrulaması yapacağını kaydetti.

Dijital dünyada çocuk güvenliği dönemi! 15 yaş altı hesaplar otomatik kapanacak

Elmas, doğrulama sonrası hesap açılabileceğini ve kimlik bilgilerinin şirketlerle paylaşılmayacağını vurguladı. Düzenlemenin mevcut hesapları da kapsadığını ifade eden Elmas, ayrı bir başvuruya gerek kalmadan sistemin yaş doğrulamasıyla çalışacağını söyledi.

Yaşı 15'in altında olan kullanıcılara ait hesapların otomatik tespit edilip kapatılacağını belirten Elmas, işlemler için 31 Mart'a kadar süre bulunduğunu kaydetti.

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas

KADEMELİ ERİŞİM

16-18 yaş aralığındaki gençlerin de tamamen kontrolsüz erişime sahip olmayacağını dile getiren Elmas, içerik ve programların gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimine uygun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Elmas, kademeli hesap sistemiyle gençlerin gelişimlerine uygun dijital içeriklere ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Dijital dünyada çocuk güvenliği dönemi! 15 yaş altı hesaplar otomatik kapanacak

"BAŞKA BİR KAPI AÇIYORUZ"

Ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını, yasadan haberdar olmayanların ise fırsat yönü anlatıldığında farklı bakış açısı kazandığını aktaran Elmas "Bir yerde bir kapıyı kapatıyoruz ama diğer taraftan bambaşka kapılar açıyoruz. Gencin geleceğini yönlendiren, kabiliyetini destekleyen başka bir kapı açıyoruz" dedi.

Dijital dünyada çocuk güvenliği dönemi! 15 yaş altı hesaplar otomatik kapanacak

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Düzenlemenin istismar edilme ihtimaline karşı uyaran Elmas, devlet projelerinin fırsatçılarca kullanılmaya çalışıldığını hatırlattı. Vatandaşlara "yardımcı olalım" şeklinde mesajlar gönderilebildiği uyarısında bulunan Elmas, doğru bilgilendirmenin BTK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılacağını ifade etti.

Mevcut mecraların Türkiye'de üretilmediğine vurgu yapan Elmas, güvenlik hassasiyeti yüksek alanlarda yerli yazılım ve sosyal ağların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Dijital dünyada çocuk güvenliği dönemi! 15 yaş altı hesaplar otomatik kapanacak

'YASAL DÜZENLEME YAPABİLİRİZ'

Çocukların her şeyi yapay zekâya sormasının düşünme yetilerini zayıflattığına dair araştırmalar bulunduğunu belirten Elmas, şimdilik toplumsal düzeyde tehlike arz edecek bir arşiv oluşmadığını aktardı. Muhtemel riskleri önceden belirleyip tedbir almanın parlamentonun temel görevi olduğunu kaydeden Elmas "İlerleyen dönemde bir risk faktörüyle karşılaşırsak ya da arşivlemelerimiz neticesinde gündeme gelirse yapay zekâ ile ilgili de yeni düzenleme hayata geçirilebilir" dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala