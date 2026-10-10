15 yaş altı sosyal medya yasağına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal ağlarda yaş doğrulama, çocuk hesapları ve ebeveyn denetimine yönelik yeni kurallar getirilirken uygulamanın hangi tarihte başlayacağı ve mevcut hesapların durumu araştırılıyor. Peki, 15 yaş altı sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi mi, ne zaman başlıyor, içeriği nasıl olacak?

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” 10 Ekim 2026’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişimini sınırlandırırken 15 yaşını doldurmuş çocuklar için de özel güvenlik ve gizlilik kuralları getiriyor.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

15 yaş altı kullanıcıları kapsayan sosyal medya düzenlemesi 10 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı ancak henüz yürürlüğe girmedi. Mevcut hesaplar için ise geçiş süresi tanındı.

15 yaş altı sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi mi, ne zaman başlıyor? İçeriği ve maddeleri!

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yeni hesap oluşturmak isteyen kullanıcıların yaş durumunun doğrulanması gerekecek. Sosyal ağ sağlayıcısı, hesabı açan kişinin yaş eşiğini e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulan yaş doğrulama belirteciyle kontrol edecek.

Mevcut hesaplar için ise geçiş süresi tanındı. Sosyal medya platformlarında daha önce açılmış hesapların yaş doğrulamasının en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

15 yaş altı sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi mi, ne zaman başlıyor? İçeriği ve maddeleri!

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NASIL OLACAK?

Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağlarda hesap oluşturmasına izin verilmeyecek. Yaş doğrulaması doğrudan kimlik bilgilerinin sosyal medya şirketiyle paylaşılması şeklinde yapılmayacak. Bunun yerine e-Devlet üzerinden oluşturulan ve kullanıcının yalnızca belirlenen yaşı geçip geçmediğini gösteren bir “yaş doğrulama belirteci” kullanılacak.

15 yaşını dolduran ancak 18 yaşını doldurmayan kullanıcılar ise sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek ancak bu hesaplara özel koruma tedbirleri uygulanacak. Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli tutulacak, kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek ve canlı yayın açılmasına izin verilmeyecek. Kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek. Ebeveynlere de kullanım süresini, hesap ayarlarını ve ücretli işlemleri kontrol edebilecekleri araçlar sunulacak.

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