Ukrayna Ligi'nde Livyi Bereh ile berabere kalan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, maçın ardından öz eleştiri yaptı. Fenerbahçe maçı öncesi endişelerini dile getiren genç teknik adam, takımının sahadaki vücut dilini sert sözlerle eleştirerek önce kendisini sorgulayacağını söyledi.

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Ukrayna Premier Ligi'nde Livyi Bereh ile 1-1 berabere kalan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Oyuncularının mücadelesini ve sahadaki organizasyonunu sert sözlerle eleştiren Arda Turan, "Bu vücut diliyle Fenerbahçe maçında hiçbir şey yapamayız. Şu anda Şampiyonlar Ligi seviyesinde değiliz. Hiç memnun değilim. Önce kendimden memnun değilim. Demek ki taktiksel olarak bu maçları çözemiyorum. Çünkü bu sisteme çok emek verdik ama antrenmanda bile böyle oynamamıştık. Bunun ilk sebebi oyuncuların kalitesizliğinden değil, konsantrasyon ve maça doğru hazırlanamamak. Oyuncularımı bu şekilde hazırlıyorsam ve üretemiyorsak, bu noktada da problem bende demektir. Oyuncularımın hiç bu halde olduklarını hatırlamıyorum." diye konuştu.

Arda Turan, "Sorun bende" diyerek ateş püskürdü: "Fenerbahçe maçında hiçbir şey yapamayız"

"ÖNCE KENDİMİ SORGULAYACAĞIM"

Takımının vücut dilini hiç beğenmediğini ve oyun anlayışından memnun olmadığını belirten Turan, "Bu vücut diliyle, bu halde futbol oynayamayız. Başta da ben. 10 oyuncu değiştirme hakkım olmadığı için devrede bu kadarını değiştirebilirdim. Bu şekilde ilk dokunuş yapıp, üçgenleri kurup, böyle şut savunması yapamayız. Futbol temas ve kontak oyunu. Eğer takım bu şekilde maça çıkıyorsa ve 10 kişi de böyle oynuyorsa demek ki problem bende. 1.5 senedir kurduğumuz sistemdeki oyun felsefesinden çok uzağız. Sistemimizi nasıl kazandığımızı hatırlamalıyız. Dediğim gibi önce kendimi sorgulayacağım." şeklinde konuştu.

"FAVORİ FENERBAHÇE"

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadelede favorinin sarı lacivertliler olduğunu kaydeden Turan, "Şu anda Şampiyonlar Ligi seviyesinde değiliz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Favori Fenerbahçe. Yeni hocalarıyla yükselişe geçmiş bir takım. Kadrolarında Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış birçok oyuncu var." ifadelerini kullandı.

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