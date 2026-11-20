Arda Turan'ın Shakhtar'ına Fenerbahçe maçı öncesi soğuk duş
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe mücadelesi öncesinde ligde iki puan kaybeden Shakhtar, maç fazlasıyla en yakın takipçisinin iki puan önünde liderliğini sürdürdü.
Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Shakhtar Donetsk, Livyi Bereh'i konuk etti.
MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Arena Lviv'de oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Livyi Bereh, 19. dakikada Nazariy Vorobchak'ın golüyle öne geçti. Shakhtar aradığı beraberlik golünü 61. dakikada Alisson Santana ile buldu: 1-1.
ZİRVEDE FARK İKİYE İNDİ
Ukrayna Premier Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Shakhtar Donetsk, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisinin iki puan önünde liderliğini sürdürdü.
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BİR SONRAKİ RAKİP FENERBAHÇE
Shakhtar Donetsk, 25 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak. Arda Turan'ın öğrencileri, ligde ise Bukovyna'yı ağırlayacak.