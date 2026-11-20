Ara transfer döneminde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, Manchester City forması giyen Hırvat futbolcu Mateo Kovacic'in transfer şartlarını araştırdığı ve gelen olumlu sinyallerin ardından İngiltere'de görüşme planlandığı iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Devre arasında orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı lacivertlilerin, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALINDI

SportSport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında orta sahasını güçlendirmek amacıyla 32 yaşındaki deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı lacivertlilerin, aracılar vasıtasıyla Kovacic'in transfer koşulları hakkında bilgi aldığı ve gelen olumlu sinyallerin ardından İngiltere'ye gitme kararı aldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Haberde, sarı lacivertli kulüp temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Kovacic ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı. Yapılacak temasların ardından transferin gerçekleşme ihtimalinin netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi. Hırvat orta saha oyuncusunun Manchester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Fenerbahçe'nin elini güçlendiren faktörler arasında gösterildi.

Mateo Kovacic

KOVACIC OLMAZSA ALTERNATİFLER HAZIR

Fenerbahçe'nin Mateo Kovacic transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda alternatif isimleri de gündeminde tuttuğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Brezilya'dan üç genç futbolcuyu da değerlendirdiği kaydedildi.

SAĞLIK RAPORLARI DETAYLI İNCELENECEK

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Kovacic'in sağlık durumuna ilişkin detaylı bir inceleme yapacağı belirtildi. Geçen sezon aşil tendonu ameliyatı geçiren ve daha sonra ayak bileğinden de sakatlık yaşayan deneyimli futbolcunun tüm sağlık raporlarının talep edileceği ifade edildi.

Mateo Kovacic

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen Kovacic, bu sezon Manchester City formasıyla 8 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala