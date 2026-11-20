Emre Belözoğlu’nun 14 kişilik teknik ekibi: Görev dağılımı belli oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun teknik kadrosundaki görev dağılımı açıklandı. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın teknik patrounu olarak çıktığı ilk maçta Çorum FK karşısında 5-0 galip geldi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer alan 14 kişinin görevleri belli oldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre; görev dağılımı şu şekilde oluştu:
İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör
Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör
Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör
Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü
Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü
Özden Öngün - Kaleci Antrenörü
Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü
Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü
Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü
Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü
Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü
Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü