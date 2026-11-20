Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun teknik kadrosundaki görev dağılımı açıklandı. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın teknik patrounu olarak çıktığı ilk maçta Çorum FK karşısında 5-0 galip geldi.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer alan 14 kişinin görevleri belli oldu.

Emre Belözoğlu

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre; görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör

Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör

Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör

Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü

Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü

Özden Öngün - Kaleci Antrenörü

Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü

Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü

Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü

Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü

Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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