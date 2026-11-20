Ara transfer döneminde Fenerbahçe’yi zor bir süreç bekliyor. Kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerde gönderilmek istenen oyuncular ve Premier Lig ekiplerinin markajındaki Brown, yönetimi zorlayacak. Gelecek oyuncularda ise hem kalite hem de yaş kriteri var.

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Şampiyonluk umutlarını yeşertmek isteyen Fenerbahçe’de yönetimin gündemi transfer. Emre Belözoğlu, Samandıra’daki yıldızları parlatmak için mesai harcarken yönetim de takviye için kolları sıvamış durumda. Tabii önce kontenjanı boşaltmak gerekiyor. Kadroda düşünülmeyen Nene ve Mimovic için gelen teklifleri değerlendiren sarı lacivertliler, bu isimlerin yerine 23 yaş altı alternatifler ararken Lukaku, Asensio ve Brown konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım çok istemese de MLS takımları ve Anderlecht’ten teklif alan Lukaku’nun gönderilmesi ihtimali masada.

Romelu Lukaku

BROWN’U TUTMAK ZOR

Geçirdiği ameliyat sebebiyle sahalara dönüşü şubat ayını bulacak Asensio’nun da elden çıkarılması gündemde. Real Betis, Villarreal ve Sevilla’nın radarında olan İspanyol yıldız, uygun bir teklif gelmesi hâlinde ülkesine gönderilecek. Bu ayrılıkların gerçekleşmesi durumunda F.Bahçe, ikisi 23 yaş altı olmak üzere dört yabancı oyuncu için kontenjan açmış olacak. Ancak bir de plan dışı gelişen Brown süreci var. Premier Lig’den çok sayıda talibi bulunan İngiliz oyuncunun 23 milyon avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi hâlinde F.Bahçe çaresiz kalacak. Bu sebeple golcü, stoper ve orta saha arayışlarına sol bek ihtimali de eklenebilir.

Dorgeles Nene

OOSTERWOLDE BİLMECESİ

Sezon başında sakatlık sebebiyle Roma’nın kapısından dönen Jayden Oosterwolde’nin durumu belirsizliğini koruyor. İtalyan ekibinin Hollandalıya ilgili devam etse de sarı lacivertliler satış konusunda kararsız. Şimdilik sadece Avrupa ve kupada oynayabilen Oosterwolde’nin durumu kadroda oluşacak değişikliklere göre netleşecek.

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