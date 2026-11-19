Atletico Madrid'in, ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood'u yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol ekibinin, Alex Baena ve Ademola Lookman'ın geleceğine bağlı olarak harekete geçmeyi planladığı belirtilirken Fenerbahçe'nin ise İngiliz yıldızı bırakmak istemediği aktarıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

LaLiga devi Atletico Madrid, kanat rotasyonunda yaşanabilecek ayrılıkların ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

ATLETICO, GREENWOOD'U İSTİYOR

El Gol Digital'in haberine göre; Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde kanat takviyesi için Mason Greenwood'u yeniden gündemine aldı. İspanyol ekibi, Premier Lig ekiplerinin Alex Baena’ya yönelik ilgisi nedeniyle alternatif isimler üzerinde çalışırken İngiliz yıldızı kısa listesine dahil etti.

ATLETICO DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Haberde, Greenwood'un Atletico'nun transfer listesine geçtiğimiz temmuz ayında da girdiği ancak İngiliz yıldızın Diego Simeone’nin telefonlarına çıkmaması nedeniyle transferin askıya alındığı hatırlatıldı.

Mason Greenwood

BAENA VE LOOKMAN TRANSFER İÇİN BELİRLEYİCİ

Atletico Madrid'de Alex Baena'nın Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a ocak ayında transfer olabileceği ifade edildi. İspanyol ekibinin Ademola Lookman için gelecek teklifleri de değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Atletico Madrid'in, kanat rotasyonunda oluşabilecek boşluğu Mason Greenwood ile doldurmayı yeniden değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Mason Greenwood

FENERBAHÇE BIRAKMIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı ocak ayında bırakmaya yanaşmadığı ve Atletico'nun ise başka seçeneklere yönelmeye mecbur kalabileceği belirtildi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala