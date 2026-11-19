Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi; Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun oyun felsefesinden takımın hedeflerine, yaklaşan kritik karşılaşmalardan sarı lacivertli taraftarlara kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Takımın gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Guendouzi, sezonun geri kalanı için iddialı mesajlar verdi.

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Matteo Guendouzi, FB TV'de yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu. Lige verilen millî arada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Guendouzi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve onun oyun felsefesinin takımla olan uyumuna da dikkat çekti.

"LIVERPOOL MAÇINDA YÜREĞİMİZLE OYNADIK"

Lige verilen millî ara öncesinde alınan Liverpool ve Çorum FK galibiyetlerinin önemini vurgulayan Matteo Guendouzi, "Bana göre oynadığımız bu iki maç gerçek anlamda kritik ve önemliydi. Çünkü taraftarlarımız aslında bizden bir reaksiyon görmeyi istedi. O reaksiyonu da taraftarlarımıza göstermek istiyorduk. Liverpool maçının zorlu olacağını biliyorduk. Ama kalbimizi, yüreğimizi ortaya koymamız, kolektif bir şekilde hareket etmemiz gerekiyordu. Bana göre de takım olarak iyi bir reaksiyon ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. O maçtan sonra da Çorum ile bir maçımız oldu. O maçın da kolay bir maç olmayacağının farkındaydık. Zira kendi seviyemizi göstermek, sürdürmek niyetindeydik. Millî ara öncesi iyi bir performans ortaya koyma niyetindeydik. Dolayısıyla bu iki maça bakacak olursak bana göre fazlasıyla pozitif noktalar ortaya koyduğumuzu, pozitif şeyler gösterebildiğimizi düşünüyorum. Elbette bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı sürdürerek sezon sonuna kadar en iyi şekilde performans ortaya koymaya devam etmeliyiz.” dedi.

Matteo Guendouzi

"HOCA İLE TAKIM ARASINDA İYİ BİR UYUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve oyun felsefesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Fransız futbolcu, “Aslında çok fazla şeyler konuştuk. Zira onu tanıyoruz ve pozitif noktaların ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. Oyuncu olduğu dönemde de ne kadar büyük bir kariyere sahip olduğunun herkes farkında. Sizin de ifade ettiğiniz gibi oynamış olduğu pozisyondan ötürü bu konularda da bana göre çok faydalı oluyor. Antrenmanlarda bana sürekli olarak bu noktalarla ilgili olarak tavsiyeler veriyor. Kendimi geliştirebilmem için ne yapmam gerekiyorsa bunu benimle açık bir şekilde paylaşıyor. Bu tecrübesini de bizlere fazlasıyla aktarabildiğini düşünüyorum. Nitekim futbolculuk döneminde büyük bir oyuncuydu. Dolayısıyla bunların da etkisiyle ve sahip olduğu tecrübeyle beraber bizlere fazlasıyla yardımcı olabildiğini düşünüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi başarılı bir futbolculuk kariyeri vardı. Öyle umut ediyor ve öyle istiyorum ki teknik adam olarak da birlikte başarılar elde edebiliriz. Bana göre oyun felsefesi ve oyun planıyla alakalı olarak da önemli anekdotlara, önemli fikirlere sahip! Hem ofansif hem defansif hem de kolektif anlamda neler yapmamız gerektiği konusunda bana göre çok net, keskin planları var ve bize de bunları aktarıyor. Dolayısıyla hoca ile takım arasında iyi bir eşleşme, iyi bir uyum olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bizlerin onunla beraber hafta hafta, gün gün çok daha iyi bir noktaya erişebileceğimizi düşünüyorum. Performansımızı daha da yükseltebileceğimize inanıyorum. Onun felsefesi, oynatmak istediği oyun bana göre fazlasıyla takım ile uyuşuyor. Ben de bireysel anlamda çalışmaya devam edeceğim. Oyun felsefesini daha net anlama noktasında birazcık daha zaman gerekebilir ama bu konuda elimden gelenin en iyisini yapacağım.” diye konuştu.

"MİLLÎ ARANIN BİZE İYİ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini altını çizen Guendouzi, “Bizim açımızdan millî ara çok önemliydi. Çünkü hoca ile çalışma fırsatımız oldu. Zira yapmak istediğimiz şeyleri, onun bizden beklediği şeyleri otomatikleştirebilme noktasında, taktiksel anlayışını benimseyebilme ve bunu gösterip çalışabilme anlamında fazlasıyla verimli oldu. Kolektif anlamda bunu anlayabilme, çalışabilme anlamında bana göre çok önemliydi. Millî aranın bize iyi geldiğini düşünüyorum. Faydalı geçtiğini söyleyebilirim. Tabii ki hocamızla ile bu süre içerisinde zaman geçirerek onun taktiksel mantalitesini, taktiksel anlayışını da kavramış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Matteo Guendouzi

"KOCAELİ'YE GALİBİYETİ ALMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Kocaelispor maçında galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Guendouzi, “Kocaelispor maçının zorlu olacağını düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir takıma karşı oynayacağımız kanaatindeyim. Oynaması zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bizler tabii ki hazırız. Oyunumuz belli, oyun stilimiz belli. Bunları da sahada yansıtmak istiyoruz. Oraya elbette ki 3 puanı ve galibiyeti almak için gideceğiz. Her hâlükârda elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi vereceğiz ve tabiri caize yüzde bin bunu hep beraber ortaya koyacağız.” dedi.

SHAKHTAR DONETSK MAÇI HAKKINDA

Devler Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları müsabaka ile ilgili de konuşan Matteo Guendouzi, “Şunu gayet iyi biliyoruz ki bu maçın özel bir tarafı var! Çünkü biz de aslında kendi evimizde bu maçı oynamayacağız ve onlar için de aynı durum söz konusu. Dolayısıyla bu maç için bir ev sahibi yok. Ama şunu belirtmem gerekiyor; iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bireysel anlamda kaliteli oyunculara sahip olan bir takıma karşı oynayacağız. Zaten Shakhtar Donetsk’e baktığımız zaman onların her zaman için kaliteli oyuncuları mevcuttur. Kadrolarında her zaman iyi oyuncular vardır. Oradan Avrupa’ya transfer yapan, yapmış olan oyuncular olmuştur. Bizler kendi adımıza iyi bir şekilde hazırlanacağız. Rakibimizi her zaman ki gibi ciddi şekilde analiz edeceğiz. Tabii ki zor bir maç olacağının farkındayız. Ama bizim amacımız ve istediğimiz kendi oyun formatımızı, kendi oyun stilimizi rakibimize dikte ettirebilmek, o dominasyonu sağlayabilmek. Arzu ettiğimiz şey elbette ki oradan 3 puanla İstanbul’a dönebilmek. Bunu yapmak ve başarmak istiyoruz. Şunu yinelemem gerekiyor; her halükarda bizler maksimumumuzu o maçta da ortaya koyacağız.” diyerek sözlerini sürdürdü.

Üzerine katmaya ve gelişmeye devam ediyoruz

Hem kişisel hem de kolektif olarak performanslarını değerlendirdiklerini vurgulayan deneyimli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu net bir şekilde söylemem gerekiyor: Biz, oyuncular olarak kendi performansımızı analiz ediyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Şunu da biliyoruz ki yapmış olduğumuz, göstermiş olduğumuzdan çok daha fazlasını, çok daha iyisini ortaya koyabiliriz. Sezon başından bu yana bakacak olursak almış olduğumuz negatif sonuçlar vardı ve o sonuçlar daha farklı olabilirdi. Tabii ki o şekilde olmasını hiç kimse istemez. Bizler hem bireysel anlamda hem de takım arkadaşlarım nezdinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üzerine katmaya ve gelişmeye devam ediyoruz, maksadımız ve niyetimiz de bu. Gelecek maçlarda da bireysel anlamda takım arkadaşlarıma daha fazla yardımcı olabilmek istiyorum ki maksimum kazanabileceğimiz kadar maç kazanabilelim. Kolektif anlamda da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisine ulaşmaya çalışıyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz. Düzeltilebilecek, geliştirilebilecek noktalar söz konusu. Biz de bunu kolektif ve bireysel anlamda yapabilmek adına çabamızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ki oynayacağımız gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar elde edebilelim.”

"BÖYLE BİR TARAFTARA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN GERÇEKTEN ŞANSLIYIZ"

Koşullar ve şartlar ne olursa olsun taraftarın daima takımın arkasındaki itici güç olduğuna vurgu yapan Guendouzi, “Taraftarlarımıza söyleyebileceğim şey şu: Onlar gerçek anlamda sıra dışılar! Zira her zaman arkamızdalar ve desteklerini sürdürüyorlar; iyi bir maç oynadığımızda da, kötü bir maç oynadığımızda da, zor zamanlarda da… Elbette ki hayâl kırıklığı yaşıyorlar, sinirleniyorlar, kızıyorlar, üzülüyorlar ama neticede günün sonunda bizlere her zaman destek oluyorlar. Biz de onlardan aldığımız bu destek ve güçle beraber kafamızı kaldırıyoruz. Ki kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Biz, kalpten, yürekten bir şekilde onları mutlu etmek ve keyiflendirmek istiyoruz. Tıpkı Liverpool maçında göstermiş olduğumuz performans gibi en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü onlara pozitif duygular yaşatmak istiyoruz. Dolayısıyla şunu söylemem gerekiyor; onlar gibi taraftara sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız ve mutluyuz. Hem içeride hem de dışarıda oynadığımız maçlarda bizlere büyük bir sevgi gösteriyorlar, bizleri destekliyorlar ve bizlere itici güç oluyorlar. Bunu kolektif anlamda da bireysel anlamda da söyleyebilirim; bizler de kaybedince üzülüyoruz. Kötü bir netice aldığımızda yaşattığımızdan sonuçtan ötürü bizler de mutsuz oluyoruz. Umuyorum ki yaşatabildiğimiz kadar fazla, maksimum galibiyetleri onlara hediye ederiz. Çünkü istediğimiz ve arzu ettiğimiz şey bu! Hem kulübümüz hem de taraftarlarımız bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Son olarak şunu söyleyebilirim; onları mutlu edebilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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