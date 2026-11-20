5-0 sonrası yeni rakip Kocaelispor: Fenerbahçe'de 3 önemli eksik var
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 5-0 kazandığı Çorum FK müsabakası sonrası Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta 3 oyuncu forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapacak.
11 MAÇTA 19 PUAN
Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 19 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.
ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra cezalı Archie Brown, yarınki müsabakada takımı yalnız bırakacak.
Nelson Semedo ise sarı kart ceza sınırında. Portekizli futbolcu, yarınki maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.