Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 5-0 kazandığı Çorum FK müsabakası sonrası Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta 3 oyuncu forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kadir Sağlam

11 MAÇTA 19 PUAN

Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 19 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra cezalı Archie Brown, yarınki müsabakada takımı yalnız bırakacak.

Nathan Ake

Nelson Semedo ise sarı kart ceza sınırında. Portekizli futbolcu, yarınki maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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