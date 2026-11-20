Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin, Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak istediği konuşuluyor. Kırmızı-siyahlıların teknik patronu Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Sırp sağ beki takımında görmek istediği ve transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK'de teknik direktör Volkan Demirel'in transfer listesinde Ognjen Mimovic'in yer aldığı öğrenildi.

Gaziantep FK, Süper Lig'de 8 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE FORMAYA HASRET

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamayan 22 yaşındaki futbolcu ile Avrupa'dan da bazı kulüpler ilgileniyor. Gaziantep FK'nin ise transferde ısrarcı olduğu ve ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçebileceği ifade edildi.

Ognjen Mimovic, bu sezon sadece 2 mücadelede kadroya girmesine rağmen hiç süre alamadı.

İKİ DEFA KİRALIK GİTTİ GELDİ

Fenerbahçe'nin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Mimovic, sarı-lacivertli ekipte süre bulmakta zorlanırken, daha önce Zenit ve Pafos'a kiralık olarak gönderilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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