Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bu akşam oynanacak olan mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Ayrıca TFF tarafından Alanyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi de açıklandı.
Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Bu akşamki Alanyaspor-Galatasaray maçı orta hakemi ve VAR hakemi belli oldu.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Alanyaspor-Galatasaray maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Alanyaspor-Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Fabio Melo oldu. Melo’nun yardımcılıklarını Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğralı ve Alper Ulusoy yapacak.
Maçın gözlemcisi ise Saadettin Güler’dir.
VAR HAKEMİ FABİO MELO KİMDİR?
Fabio Melo, 1990 yılında Portekiz’de dünyaya gelmiştir. 33 yaşındaki Melo, Portekiz Ligi’nde profesyonel hakemlik yapmaktadır.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor – Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ALANYASPOR – GALATASARAY MUHTEMEL 11’LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, A. Hassan.
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi