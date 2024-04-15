Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo oldu

Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bu akşam oynanacak olan mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Ayrıca TFF tarafından Alanyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi de açıklandı.

Alanyaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Bu akşamki Alanyaspor-Galatasaray maçı orta hakemi ve VAR hakemi belli oldu.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor-Galatasaray maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Fabio Melo oldu. Melo’nun yardımcılıklarını Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğralı ve Alper Ulusoy yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Saadettin Güler’dir.

VAR HAKEMİ FABİO MELO KİMDİR?

Fabio Melo, 1990 yılında Portekiz’de dünyaya gelmiştir. 33 yaşındaki Melo, Portekiz Ligi’nde profesyonel hakemlik yapmaktadır.

Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo oldu - 1. Resim

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor – Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR – GALATASARAY MUHTEMEL 11’LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, A. Hassan.

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso hakkında - HaberlerBayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso hakkındaŞarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç’ın hayatı ve biyografisi - HaberlerŞarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç’ın hayatı ve biyografisiKuyumcukent her gün 10.00-22.00 arasında hizmet veriyor - HaberlerKuyumcukent her gün 10.00-22.00 arasında hizmet veriyorMHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz hakkında - HaberlerMHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz hakkındaMHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız'ın hayatı ve kariyeri - HaberlerMHP Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız'ın hayatı ve kariyeriTürk vatandaşları Gürcistan'a vizesiz seyahat edebiliyor - HaberlerTürk vatandaşları Gürcistan'a vizesiz seyahat edebiliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...