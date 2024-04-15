Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın, yabancı VAR hakemi ise Fabio Melo oldu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 19:02 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bu akşam oynanacak olan mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Ayrıca TFF tarafından Alanyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi de açıklandı.