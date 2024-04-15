Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacak

Galatasaray'dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacak

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan yoğun ilgi gösteriliyor. Aston Villa'da kiralık oynayan Nicolo Zaniolo başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez'e teklifler geldiği iddia ediliyor.

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.

Avrupa'dan talipleri olan Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Özellikle Nelsson ve Davinson için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünen Sarı-kırmızılıların, iki isimden en az 50 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray'dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacak - 1. Resim

BARIŞ ALPER İÇİN EURO 2024 BEKLENECEK

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri beklemeye alan Galatasaray'ın EURO 2024 sonrası karar vereceği belirtildi.

A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Barış'ın Almanya'daki dev turnuvada forma giymesi bekleniyor.

İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgilendiği öne sürülen Türk yıldızdan en az 15 milyon euro bonservis isteniyor.

Öte yandan Aston Villa'da kiralık oynayan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun sezon sonunda devreye sokulacağı iddia ediliyor.

Premier Lig ekibi, İtalyan yıldızın 22.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanarak farklı bir takıma satmayı planlıyor.

Galatasaray'dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacak - 2. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SICAK TAKİP

Daha önce Galatasaray'dan ayrılarak Avrupa'ya transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir şekilde takımda kalmıştı.

Beklentilere uygun teklifin gelmemesi nedeniyle Süper Lig'de oynamaya devam eden milli oyuncunun sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Davinson, Nelsson ve Barış Alper'in olası satışından Galatasaray'ın 100 milyon euroya yakın gelir elde edebileceği konuşuluyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Yabancı VAR hakemleri maç başına 2 bin 500 Euro kazanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Santos'un sözleşme fesih detaylarını açıkladı - SporBeşiktaş, Santos'un sözleşme fesih detaylarını açıkladıGalatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattı - SporGalatasaray'da bu sezon bir ilk gerçekleşti! Okan Buruk, yıldız oyuncuyu ilk defa oynattıBeşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurdu - SporBeşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurduSüper Lig'de 32. hafta: Alanyaspor-Galatasaray canlı blog anlatım - SporAlanyaspor-Galatasaray | CANLIFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştı - SporFenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştıŞampiyonluk için sürpriz hamle: Salzburg'u Türk hoca yönetecek - SporAvusturya ekibinden şampiyonluk hamlesi
Sonraki Haber Yükleniyor...