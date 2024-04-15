Galatasaray'dan 100 milyon euroluk satış! Sezon sonunda kasa dolacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan yoğun ilgi gösteriliyor. Aston Villa'da kiralık oynayan Nicolo Zaniolo başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez'e teklifler geldiği iddia ediliyor.

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.

Avrupa'dan talipleri olan Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Özellikle Nelsson ve Davinson için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünen Sarı-kırmızılıların, iki isimden en az 50 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.

BARIŞ ALPER İÇİN EURO 2024 BEKLENECEK

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri beklemeye alan Galatasaray'ın EURO 2024 sonrası karar vereceği belirtildi.

A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Barış'ın Almanya'daki dev turnuvada forma giymesi bekleniyor.

İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgilendiği öne sürülen Türk yıldızdan en az 15 milyon euro bonservis isteniyor.

Öte yandan Aston Villa'da kiralık oynayan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun sezon sonunda devreye sokulacağı iddia ediliyor.

Premier Lig ekibi, İtalyan yıldızın 22.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanarak farklı bir takıma satmayı planlıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SICAK TAKİP

Daha önce Galatasaray'dan ayrılarak Avrupa'ya transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir şekilde takımda kalmıştı.

Beklentilere uygun teklifin gelmemesi nedeniyle Süper Lig'de oynamaya devam eden milli oyuncunun sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Davinson, Nelsson ve Barış Alper'in olası satışından Galatasaray'ın 100 milyon euroya yakın gelir elde edebileceği konuşuluyor.