Alanyaspor-Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor
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Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Maçta ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Taraftarlar Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Alanyaspor Galatasaray maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…
Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Galatasaray Trendyol Süper Ligi’nde bu hafta Alanyaspor’a konuk oluyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor. Galatasaray’ın gollerini 56. dakikada Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Ziyech kaydetti. Ev sahibi takımda Leroy Fer 64. dakikada kırmızı kart gördü.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI DEVAM EDİYOR
Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00’de başladı. Maç Alanyaspor’un sahası Alanya Oba Stadyumu'nda oynanıyor.
Alanyaspor - Galatasaray maçında hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.
Alanyaspor - Galatasaray maçının 11’leri şu şekildedir:
Alanyaspor’un 11’i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan.
Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi