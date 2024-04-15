Alanyaspor-Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 21:32 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 21:34 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Maçta ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Taraftarlar Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Alanyaspor Galatasaray maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…