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Alanyaspor-Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alanyaspor-Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Maçta ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Taraftarlar Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Alanyaspor Galatasaray maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…

Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Galatasaray Trendyol Süper Ligi’nde bu hafta Alanyaspor’a konuk oluyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor. Galatasaray’ın gollerini 56. dakikada Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Ziyech kaydetti. Ev sahibi takımda Leroy Fer 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Alanyaspor-Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor - 1. Resim

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI DEVAM EDİYOR

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00’de başladı. Maç Alanyaspor’un sahası Alanya Oba Stadyumu'nda oynanıyor.

Alanyaspor-Galatasaray maçı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor - 2. Resim

Alanyaspor - Galatasaray maçında hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçının 11’leri şu şekildedir:

Alanyaspor’un 11’i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan.

Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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