Rıdvan Dilmen'den flaş Mauro Icardi iddiası! Maç sonrası bombayı patlattı: "Uyuyorsunuz beyler..."

Süper Lig'de 33.hafta maçında Pendikspor'u 4-1'lik skorla deviren Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız atlattı. Maç sonrası karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray önceki akşam RAMS Park'ta, Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi sarı-kırmızılılar Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekip Pendik'in tek golü ise eski bir Galatasaraylı olan Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Bitiş düdüğünün ardından karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"GALATASARAY KENDİNE ÇOK GÜVENİYOR"

Maçın temposuzluğunun nedeninin Galatasaray'ın kendisine çok güvenmesi olduğunu söyleyen Dilmen "Fazla güven şımarıklığa gitmediği sürece sıkıntı olmaz." dedi.

"UYUYORSUNUZ BEYLER BEN SİZİ UYANDIRAYIM"

Icardi hakkında da konuşan Dilmen, Arjantinli için şu sözleri kullandı:

"Uyuyorsunuz beyler, ben sizi uyandırayım' dedi. Saha içinde öyle bir hamle yaptı ki bu Allah vergisi bir yetenek. Orta sahaya geldi, topu aldı. Pozisyonunu hazırladı, golünü yaptı. İlk yarıda çok dağınık bir Galatasaray vardı. Icardi, ikinci yarı takımı uyardı ve saha dizilişinde takımını yönlendirdi. saha içi liderliği de var. Mauro Icardi, Türk futbolunun gördüğü en büyük santrforlardan biri. Didier Drogba da buna dahil. Çok büyük bir yetenek."