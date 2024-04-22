Aslan ev ödevini yaptı! İç sahada kazanılan 17'nci maç

Arda Güler + Sacha Boey! Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye müjde var

Arda Güler + Sacha Boey! Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye müjde var

Sarı kırmızılılar süperstarı Mauro İcardi’nin usta vuruşuyla öne geçti. Beş dakika sonra Abdülkerim kafasını çalıştırdı. Mertens rakibin fişini çekti. Alpaslan’ın golü Pendik’e teselli oldu. Son sözü tekrarlanan penaltıda Kerem Aktürkoğlu söyledi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de bu sezon sahasında oynadığı 16 maçın tamamını kazanan ve toplamda 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ilk kez yükseldiği Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Pendikspor’u konuk etti. Maça istediği başlangıcı yapamayan sarı kırmızılı takım Arjantinli yıldızı Mauro İcardi’nin devreye girmesiyle Pendik’in kilidini açarken, üç puan dört golle geldi ve şampiyonluk yolunda kritik bir viraj daha kayıpsız geçildi.

İCARDİ RAHATLATTI

Karşılaşmada gol perdesi maçın 35. dakikasında açılırken, Mertens soldan bindiren Köhn’den aldığı pası tek topla İcardi’nin önüne yuvarladı ve golcü oyuncu sarı kırmızılı formayla ilk defa ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı. Bu golün ardından rahatlayan Okan Buruk’un takımının ikinci gol için de fazla beklemesi gerekmedi. 40’ta kullanılan köşe vuruşunu iyi değerlendiren Abdülkerim, yeni sözleşme sonrası farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İHTİYAR DELİKANLI MERTENS

Galatasaray’da üçüncü gol Mertens’ten geldi. İlerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Belçikalı oyuncu 77’de Berkan’dan aldığı pasla klasını konuşturdu ve tek vuruşla skoru 3-0’a getirdi. 85’te kullanılan serbest vuruş sonrasında bir dönem Galatasaray forması da giyen Alpaslan farkı ikiye indirdi: 3-1. Son sözü tekrarlanan penaltıda Kerem Aktürkoğlu söyledi. F.Bahçe’yle puan farkı beşe çıktı.

İCARDİ BAŞLATTI VE BİTİRDİ

G.Saray’ın dün öne geçtiği gol derslik nitelikteydi. Dakikalar 35’i göstermesine rağmen sarı kırmızılı takım Pendik kalesinde tehlike üretememişti. Arjantinli yıldız Mauro İcardi ise top bile alamamıştı. İcardi bu dakikada kendi yarı sahasına kadar gelerek arkadaşlarından topu aldı ve takımını atağa kaldırdı.

USTA İŞİ VURUŞ

Paslaşmalar sonrasında Mertens’in pasını on sekiz önünde alan İcardi usta işi falsolu vuruşuyla sol alt köşeyi gördü ve takımını öne geçirdi. Golün ardından Seyrantepe İcardi tezahürarlarıyla doldu. Cimbom çok geçmeden ikinci golünü de bularak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.