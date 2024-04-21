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Mauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attı

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Mauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Pendikspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki 42. golünü kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 yenerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye maç fazlasıyla 5 puan fark atan Sarı-kırmızılılar, 14 maç üst üste kazanmayı başardı.

Galibiyet serisini sürdüren Aslan, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak.

Mauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attı - 1. Resim

ICARDİ'DEN TARİHE GEÇEN GOL

Pendikspor ağlarını boş geçmeyen Mauro Icardi, Süper Lig'de 20 gole ulaştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de ise 22 gol kaydetmişti.

Opta verilerine göre Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

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