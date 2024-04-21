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Voleybolda sezonun en büyüğü belli oldu! Fenerbahçe, Eczacışbaşı final serisi nefes kesti

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Voleybolda sezonun en büyüğü belli oldu! Fenerbahçe, Eczacışbaşı final serisi nefes kesti

Spor Haberleri

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.

Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Voleybolda sezonun en büyüğü belli oldu! Fenerbahçe, Eczacışbaşı final serisi nefes kesti - 1. Resim

KADINLAR VOLEYBOLUNDA 40 SEZONUN ŞAMPİYONLARI

1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank

1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta

1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası

1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta

2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta

2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı

2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank

2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi

2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank

2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet

2023-2024 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet

Düzenleyen:  - Spor
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