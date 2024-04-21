Voleybolda sezonun en büyüğü belli oldu! Fenerbahçe, Eczacışbaşı final serisi nefes kesti

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 21 Nisan 2024 20:47 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 21:09 - Güncelleme:

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu.