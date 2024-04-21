Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de 33.hafta: Galatasaray-Pendikspor | Canlı blog
CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 33.hafta: Galatasaray-Pendikspor | Canlı blog

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 33.hafta: Galatasaray-Pendikspor | Canlı blog

Spor Haberleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Saat 19:00'da başlayan canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • 🔥'VAR'DA İTALYAN VAR
  • 👉MUHTEMEL 11'LER

21.04.2024 12:15

🔥'VAR'DA İTALYAN VAR

👉Galatasaray-Pendikspor maçında İtalyan hakem Daniele Paterna VAR'da görev yapacak.

Süper Lig'de 33.hafta: Galatasaray-Pendikspor | Canlı blog - 1. Resim

21.04.2024 12:05

👉MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alpaslan, Murat Akça, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Midtsjö, Halil A., Umut, Nayir, Thiam

21.04.2024 12:00

⚽ŞAMPİYONLUK YOLUNDA, KAYBETMEMEK ZORUNDA

-Süper Lig'de 33.hafta maçında lider Galatasaray, Pendikspor'u ağırlıyor. Saat 19:00'da, RAMS Park'ta başlayan maç sarı-kırmızılıların kupa yolu için büyük önem taşıyor. 

Düzenleyen:  - Spor
Sıfırdan başlayıp 1 yılda 1 milyon dolar kazanmak mümkün mü? İşler istediği gibi gitmedi, kazandığı para şaşırttıElazığ'da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni konteynerde bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erman Toroğlu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı yerden yere vurdu: "Ukala, şımarık, ihanet ediyor" - Spor"Ukala, şımarık, ihanet ediyor"Okan Buruk Hakim Ziyech ile ilgili son kararını verdi! Şampiyonluk yolunda büyük sürpriz - SporBuruk, Ziyech ile ilgili son kararını verdiFenerbahçe biletleri erken kesmeye başladı! Tam 3 isim için veda vakti geldi çattı - SporFenerbahçe biletleri erken kesmeye başladıTFF'ye tam saha press! Ya Haziran ya imza! Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi... - SporYa Haziran ya imza!Arda Güler + Sacha Boey! Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye müjde var - SporMüjde üstüne müjde! Hem Arda hem Boey...İsmail Kartal ile Fred arasında neler yaşandı? Perde arkasında ne yaşandığı ortaya çıktı "Sakın..." - SporPerde arkası ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...