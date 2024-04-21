Süper Lig'de 33.hafta: Galatasaray-Pendikspor | Canlı blog
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Saat 19:00'da başlayan canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- 🔥'VAR'DA İTALYAN VAR
- 👉MUHTEMEL 11'LER
21.04.2024 12:15
🔥'VAR'DA İTALYAN VAR
👉Galatasaray-Pendikspor maçında İtalyan hakem Daniele Paterna VAR'da görev yapacak.
21.04.2024 12:05
👉MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi
Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alpaslan, Murat Akça, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Midtsjö, Halil A., Umut, Nayir, Thiam
21.04.2024 12:00
⚽ŞAMPİYONLUK YOLUNDA, KAYBETMEMEK ZORUNDA
-Süper Lig'de 33.hafta maçında lider Galatasaray, Pendikspor'u ağırlıyor. Saat 19:00'da, RAMS Park'ta başlayan maç sarı-kırmızılıların kupa yolu için büyük önem taşıyor.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor