Gaziantep'te gürültü şikayeti için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ercan Duru, yaklaşık 2 ay sonra evine gelen tebligatla neye uğradığını şaşırdı. Duru’ya asılsız ihbar nedeniyle 18 bin TL idari para cezası kesildi. Yaşlı adam duruma “Bir vatandaş olarak böyle durumlarda ilgili birimleri arama hakkım olduğunu düşünüyorum. 70 yaşına gelmiş bir insanım. Ne diye asılsız ihbar yapacağım” diyerek tepki gösterdi.

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Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Ercan Duru, sabah namazına kalktığında çevreden gelen gürültüyü duyduğu için 112'yi aradı.

Şikayetinde mahalle sakinlerinin de gürültüden rahatsız olduğunu belirten Duru, ekiplerin bölgeye gelerek soruna müdahale etmesini istedi. İhbardan 2 ay sonra kendisine gelen tebligatı gören yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı.

“18 BİN TL CEZA YAZMIŞLAR"

Eve gelen tebligatla yapılan ihbarın asılsız olduğu ve bu nedenle ekip sevk edilmesine yol açtığı gerekçesiyle kendisine 18 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Duru, gürültüden rahatsız olduğu için yaptığı ihbarın kendisine para cezası olarak geri dönmesine tepki gösterdi.

18 bin TL’ye mâl olan ihbar! 112'yi aradı, 2 ay sonra gelen tebligatla neye uğradığını şaşırdı

Gürültü için önce belediyeyi aradığını belirten Duru “Belediye bana valiliği aramamı söyledi. Bunun üzerine valiliği aradım. Valilikten bana bunların izin dahilinde çalıştıklarını söylediler. Ben de gerekçe olarak tamam, eğlenebilirler, bunlar neticede bizim çocuklarımız ancak çevreyi rahatsız etmemeleri lazım. Bunun üzerine valilikteki kadın bana, ‘O zaman 112'yi arayın, gelsinler yerinde tespit etsinler' dedi. Ben de bunun üzerine 112'yi aradım.

“CEMAATTE RAHATSIZ OLDU”

“Bir vatandaş olarak böyle durumlarda ilgili birimleri arama hakkım olduğunu düşünüyorum. Sadece ben kendim için değil, burada camide bile namaz kılarken cemaatin rahatsız olduğunu duydum” diyen Duru “Asılsız ihbar diye bana 18 bin TL ceza yazmışlar" diyerek tepki gösterdi.

18 bin TL’ye mâl olan ihbar! 112'yi aradı, 2 ay sonra gelen tebligatla neye uğradığını şaşırdı

“NE DİYE ASILSIZ İHBAR YAPACAĞIM”

Kendisine verilen 18 bin TL'lik cezaya itiraz dilekçesi verdiğini belirten Duru şöyle konuştu:

Orada belgenin altında ‘İtiraz hakkınız var' diye yazıyordu. Ben de adliyeye gidip itiraz dilekçesi verdim. Bu işin bu kadar uzayacağını da düşünmedim. Beni dinlemeden bana 18 bin TL ceza yazmışlar. 70 yaşına gelmiş bir insanım. Ne diye asılsız ihbar yapacağım. Burada ben sadece kendimi düşündüğüm için değil, bu ve benzeri olaylarda diğer vatandaşlar da mağdur olmasınlar istiyorum. Elbette ki asılsız ihbar yapan kişiler olmuş olabilir. Ama beni aynı kategoriye koymak adaletsizlik diye düşünüyorum.

18 bin TL’ye mâl olan ihbar! 112'yi aradı, 2 ay sonra gelen tebligatla neye uğradığını şaşırdı

“BANA ÇOK GARİP GELDİ”

Duru “Başka vatandaş için 18 bin lira büyük para. Bugün ben o paradan ziyade yapılan işlemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yoksa para bir şekilde ödenir. Eğer hak etmişsem tabii ki öderim. Trafik cezası yiyorum, ödüyorum. Bir başka ceza olduğunda ödüyorum. Bunu da öderim. Ama burada beni dinlemeden hakkımda böyle bir karar almaları bana çok garip geldi” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziantep

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