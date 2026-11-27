Esra Erol’da programına başvuran 70 yaşındaki Süleyman Amca’nın yaşadığı dolandırıcılık iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. İnternet üzerinden tanıştığı, ancak bugüne kadar hiç yüz yüze gelmediği kişiye evini ve otomobilini satarak toplam 4,5 milyon TL gönderdiğini anlatan adam, para yolladığı kadının gerçek görüntüsüyle karşılaştı. Kadını sesinden tanıyan Süleyman Amca, uğradığını öne sürdüğü maddi kayıp karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programında gündeme gelen olayda, 70 yaşındaki Süleyman’ın internet üzerinden kurduğu ilişkiye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü bir kadınla iletişim kurduğunu belirten Süleyman Amca, zaman içerisinde para gönderdiğini ve sonunda tüm mal varlığını kaybettiğini iddia etmişti. Programın son bölümünde ise para gönderdiği kişinin gerçek görüntüsü ekrana getirildi.

Önce Mine dedi, sonra Havva oldu! 4,5 milyon TL gönderdiği kadının gerçek yüzü ortaya çıktı

KADINI SESİNDEN TANIDI, TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Bugüne kadar hiç karşı karşıya gelmediği kadının sesini duyan Süleyman Amca, onu tanıdığını belirtti. Yaşadığı sürecin ardından evsiz ve parasız kaldığını ifade eden 70 yaşındaki adam, kendisini bu duruma düşüren kişiye sert sözlerle tepki gösterdi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Süleyman, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

Önce Mine dedi, sonra Havva oldu! 4,5 milyon TL gönderdiği kadının gerçek yüzü ortaya çıktı

ÖNCE MİNE’YİM DEDİ SONRA HAVVA’YA DÖNDÜ

Süleyman Amca’nın anlattıklarına göre, internet üzerinden iletişim kurduğu kişi başlangıçta kendisini Mine Serin adıyla tanıttı. İlerleyen süreçte ise gerçek isminin Havva olduğunu söyledi. Kimsesiz olduğunu, maddi sıkıntılar yaşadığını ve borçları bulunduğunu anlatan kadına inanan Süleyman Amca, ilk etapta destek olmak amacıyla para göndermeye başladı.

Fotoğrafın gerçek sahibinin ise Karina adlı bir kadın olduğu anlaşıldı.

4,5 MİLYON TL'SİNİ KAPTIRMIŞTI

İlk zamanlarda küçük miktarlarda yaptığı yardımların giderek daha büyük meblağlara ulaştığını belirten Süleyman Amca, karşı taraftan gelen taleplerin de zamanla arttığını öne sürdü. Para göndermeye devam edebilmek için önce birikimlerini kullanan yaşlı adam, daha sonra evini ve otomobilini satmak zorunda kaldığını anlattı.

Hiç yüz yüze görüşmediği kişiye farklı zamanlarda toplam 4,5 milyon TL gönderdiğini söyleyen Süleyman Amca, süreç sonunda elinde hiçbir şey kalmadığını ifade etti.

Yaşadığı maddi kaybın ardından yardım arayışına giren 70 yaşındaki adam, Esra Erol’da programına katılarak yaşadıklarını paylaşmış, para transferlerine ilişkin detayları da canlı yayında anlatmıştı.

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