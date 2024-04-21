Arda Güler + Sacha Boey! Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye müjde var

Galatasaray, golcü transferi yapacak! Carlos Vinicius için karar verildi

Galatasaray, golcü transferi yapacak! Carlos Vinicius için karar verildi

Sezon başında Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e, ara transfer döneminde ise Sacha Boey Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Hem Real Madrid hem Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselince, iki ezeli rakibe müjdeli haber geldi.

Bayern Münih ile Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Galatasaray'ın, Sacha Boey transferin yaptığı anlaşma gereğince Bayern'in yarı finale çıkması nedeniyle sarı-kırmızılıların kasasına 3.7 milyon euro daha girecek ve büyük bir kasa rahatlığı sağlayacak.

Benzer bir anlaşmayı Real Madrid ile yapan Fenerbahçe'de 2.2 milyon euro kazanacak. İki takımın finale çıkması durumunda ise ekstra para gelecek.