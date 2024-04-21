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Arda Güler + Sacha Boey! Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye müjde var

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Arda Güler + Sacha Boey! Hem Galatasaray&#039;a hem de Fenerbahçe&#039;ye müjde var

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Sezon başında Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e, ara transfer döneminde ise Sacha Boey Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Hem Real Madrid hem Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselince, iki ezeli rakibe müjdeli haber geldi.

Bayern Münih ile Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. 

Arda Güler + Sacha Boey! Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye müjde var - 1. Resim

Galatasaray'ın, Sacha Boey transferin yaptığı anlaşma gereğince Bayern'in yarı finale çıkması nedeniyle sarı-kırmızılıların kasasına 3.7 milyon euro daha girecek ve büyük bir kasa rahatlığı sağlayacak. 

Benzer bir anlaşmayı Real Madrid ile yapan Fenerbahçe'de 2.2 milyon euro kazanacak. İki takımın finale çıkması durumunda ise ekstra para gelecek.

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