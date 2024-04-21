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Fenerbahçe'den sürpriz imza! Sarı-lacivertliler sezon bitmeden ilk transferini yaptı

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Fenerbahçe&#039;den sürpriz imza! Sarı-lacivertliler sezon bitmeden ilk transferini yaptı

Spor Haberleri

Avrupa hayallerine veda eden ve artık tamamen Süper Lig'de şampiyonluk hedefine odaklanan Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı. İşte detaylar.

UEFA Konferans Ligi çeyrek finaline Olympiakos'a elenip Avrupa hayallerine veda eden Fenerbahçe'nin artık tek odak noktası, Süper Lig şampiyonluğu ve gelecek sezon kadro planlaması. 

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda yaptığı ilk transfer takım kadrosuna değil, sağlık heyetine oldu. Sport Aktuality'nin haberine göre; Fenerbahçe, Spartak Trnava'nın fizyoterapisti LenkaJurisicova'yı transfer etti.

Fenerbahçe'den sürpriz imza! Sarı-lacivertliler sezon bitmeden ilk transferini yaptı - 1. Resim

İddiaya dair henüz sarı-lacivertliler cephesinden bir açıklama gelmedi. Öte yandan son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle taraftarlar sağlık heyetine eleştirilerde bulunuyordu. 

Fenerbahçe'den sürpriz imza! Sarı-lacivertliler sezon bitmeden ilk transferini yaptı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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