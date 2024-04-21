Fenerbahçe'den sürpriz imza! Sarı-lacivertliler sezon bitmeden ilk transferini yaptı

Düzenleyen: Songül Soysal 21 Nisan 2024 09:11 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 09:11 - Güncelleme:

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Avrupa hayallerine veda eden ve artık tamamen Süper Lig'de şampiyonluk hedefine odaklanan Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı. İşte detaylar.