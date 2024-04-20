Galatasaray, golcü transferi yapacak! Carlos Vinicius için karar verildi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 20 Nisan 2024 22:38 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 22:40 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius ile devam etmeyi planlamadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yanına bir santrfor daha alması bekleniyor.