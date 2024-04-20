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Galatasaray, golcü transferi yapacak! Carlos Vinicius için karar verildi

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Galatasaray, golcü transferi yapacak! Carlos Vinicius için karar verildi

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Galatasaray'ın devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius ile devam etmeyi planlamadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yanına bir santrfor daha alması bekleniyor.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın yeni sezonda hücum hattına transfer yapacağı öğrenildi.

Devre arası 600 bin euro bedelle Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius ile devam etmeyi planlamayan Sarı-kırmızılıların alternatif isimlere yöneleceği belirtildi.

Galatasaray'da şu ana kadar 11 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 2 gol attı.

Galatasaray, golcü transferi yapacak! Carlos Vinicius için karar verildi - 1. Resim

VINICIUS YERİNE GOLCÜ BAKILIYOR

Ligdeki tek golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydeden 29 yaşındaki yıldız, 4-3 biten maçın galibiyet golünü kaydetmişti.

Sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vinicius'un yerine en az 2 oyuncunun alınacağı öğrenildi.

Mauro Icardi'yi yedekleyecek isimler arayan Okan Buruk'un yeni sezondaki geniş fikstürü düşünerek elini sağlama almak istediği konuşuluyor.

 

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