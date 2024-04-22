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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isyanlarda: "Bizim başımıza gelenler hiç kimsenin başına gelmedi"

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi final serisi beşinci müsabakasında Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Eczacıbaşı'nı mağlup edip, şampiyonluğa ulaştığı gecede sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eczacıbaşı’nı 5 maçlık seride 3-2 üstünlükle mağlup eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 7.şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Mütevazi bütçesi olan erkek voleybol takımının da kendisini mutlu ettiğini söyleyen Koç "Seneye erkek voleybol takımına yüklenmek istiyorduk ama bizim durumumuz belli değil. Erkek voleybolda Fenerbahçe'nin de kuvvetlenmesi doğru bir atılım olur. Kadınlar kadar ilgi görmüyorlar ama onların performansından gurur duyduk." dedi. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isyanlarda: "Bizim başımıza gelenler hiç kimsenin başına gelmedi" - 1. Resim

Futbol takımının son dönemde yaşadığı çalkantılara da değinen Koç son 10 senede 700 puan topladıklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Galatasaray'ın 700 puanı var. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir altımızdalar. O beş takımdan sadece Fenerbahçe'nin kupası yok. Bu normal değil. Son beş seneye bakın, Fenerbahçe yine puanlamada lider durumda. Onun için şeytan detayda gizlidr derler ya... İsyanımız bu. Fenerbahçe'ye futbolda yaşatılanlar kabul edilemez. Bu sene olur, olmaz.. Fenerbahçe'nin başına gelenler dünyanın hiçbir kulübünün başına gelmemiştir. Özellikle futbol için söylüyorum bunu."

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