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Fenerbahçe tarihin eşiğinde! Sivasspor'u yenerse rekor kıracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe tarihin eşiğinde! Sivasspor&#039;u yenerse rekor kıracak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Deplasman performansıyla parmak ısırtan sarı lacivertliler, bugün sahadan 3 puanla ayrılırsa tüm zamanların en iyi derecesine ulaşacak. Kayıp ise şampiyonluğa veda demek.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, bugün Sivas deplasmanında şampiyonluk umudu için mücadele edecek. Puan kaybı hâlinde şampiyonluk yarışında ağır yara alacak olan sarı lacivertliler, Sivas’ı yenerek hem kritik bir virajı hasarsız atlatmayı hem de yeni bir rekor kırmayı planlıyor. Bu sezon 15 galibiyet, 1 beraberlikle ligin en iyi deplasman performansına imza atan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılırsa 49 puana ulaşarak, yine kendisine ait 2020-21’deki 47 puanlık rekoru kıracak.

İPLER BİZİM ELİMİZDE

Deplasmandaki son 10 maçını kazanan, 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak tarihe geçen İsmail Kartal bir rekoru daha kırmaya çok yakın. Camianın şampiyonluk hasretini bitirmekte kararlı olan İsmail Kartal, Sivas yolculuğu öncesi “Her maç final” hatırlatması yaparken “İşimizi doğru yaparsak kupa bizim ellerimizde yükselecek. Şampiyonluk için gereken her şeye sahibiz” şeklinde konuştu. Oyuncular da kalan haftalarda kayıp yaşamadan şampiyon olacaklarına dair hocaya söz verdi.

DÖRT İSİM İSTANBUL’DA BIRAKILDI

Fenerbahçe, kritik Sivasspor maçının son taktik provasını dün gerçekleştirdi. Kamp kadrosunda Bonucci, Serdar Aziz, Zajc ve sakat olan Oosterwolde yer almadı.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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