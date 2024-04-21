Okan Buruk'tan 4-1'lik galibiyet sonrası Fenerbahçe göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig lideri Galatasaray, 33. hafta maçında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelere bulunan Okan Buruk, "Sona doğru gittikçe maçlar zorlaşıyor. Bizim için ve rakiplerimiz için çok zor oluyor. Ligin iyi takımlarından Adana Demirspor'la oynayacağız. Ligdeki her takımın kendi hikayesi var. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuna girmediği için üzülen oyuncularımız oluyor ama hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: RAKİBİMİZİN SİVASSPOR İLE MAÇI VAR

Bütün oyuncularının oynamak istediğini kaydeden Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Bütün oyuncularım oynamak istiyor, hepsi hazır. Tam kadroyuz. Başlayan, devam eden, sonradan giren ve oynamayan futbolcularımız bizim için çok değerli. Ancak taraftarıyla birlikte şampiyonluğa odaklanmış bir takım var. Ben de oyuncularıma galibiyet için teşekkür ediyorum. Taraftarımız da statta muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Yakaladığımız başarıda payları çok büyük. Camia olarak inandık. Mayıs ayı ve hedefimiz yaklaştı. Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. 'Mayıslar bizimdir' diyerek devam etmek istiyoruz. Buna odaklandık. Şampiyonluk için 5 çok önemli maç oynayacağız. Rakibimizin (Fenerbahçe) yarın Sivasspor ile maçı var. İki takımın da hem Avrupa'ya gitmek hem de ligde kalmak isteyen rakiplerle maçı var. Kazanarak devam etmek, rakibimizin ne yaptığına bakmadan kendi işimizi halletmek istiyoruz."