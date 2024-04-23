Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası sert sözler: "O zaman gitti zaten"

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında puan kaybederek bu yarışta ağır bir yara aldı. Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen Ali Koç ve İsmail Kartal hakkında sert ifadeler kullandı.

Süper Lig'de 33.hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında, ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı. Karşılaşma sonrası Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için çarpıcı ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli takımın sezon başındaki baskılı futbolundan eser kalmadığını söyleyen Dilmen, Sivasspor maçında Kartal'ın yaptığı hamleleri de sert sözlerle eleştirdi. İrfan Can Kahveci'nin çıkıp Joshua King'in girmesini "mantıksız" olarak değerlendiren Dilmen "İsmail Kartal, King-İrfan değişikliği yaparken İrfan'ın gol atması sayesinde iptal oldu. 6-7 kişi kapanan takıma karşı sadece savunma arkasına sarkan oyuncunun oyuna girmesi zaten mantıksızdı" ifadelerini kullandı ve Kartal için iyi bir teknik direktör ve kondisyoner ancak kötü bir iletişimci olduğunu aktardı.

"GİTTİ ZATEN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz aylarda Ferdi Kadıoğlu için yaptığı transfer açıklaması üzerinden, Kadıoğlu'nun performansını değerlendiren Dilmen şu sözleri kullandı:

"2 ay önce Ali Koç, "Ferdi herhalde gidici" demişti, bence Ferdi o zaman gitti çünkü her geçen gün biraz daha geriye gitmeye başladı."

"KIRMIZI KART BİLE OLABİLİRDİ"

Gecenin en çok konuşulan konularından biri olan penaltı pozisyonunu da değerlendiren Dilmen sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi"