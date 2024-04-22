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Bülent Uygun, Fenerbahçe maçı sonrası sert konuştu: Kimseyi affetmem

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Bülent Uygun, Fenerbahçe maçı sonrası sert konuştu: Kimseyi affetmem

Spor Haberleri

Sivassspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma sonrası kendisi için yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan ev sahibin teknik direktörü Bülent Uygun, kendisi hakkında maç öncesi yapılan yorumları hatırlatarak sert konuştu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışının kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Uygun, "Nasıl bir sevgi saygıyı kaybettik. Birbirimize olan inancı nasıl kaybettik anlamıyorum. İftiralar atılıyor. Velhasıl ona rağmen bütün herkes işini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele ettik. 1 puan kazandık." açıklamasında bulundu.

Bülent Uygun, Fenerbahçe maçı sonrası sert konuştu: Kimseyi affetmem - 1. Resim

BÜLENT UYGUN: AFFETMEM

Maç haftasında yapılan eleştirilere değinen Bülent Uygun, "Eleştiride sıkıntı yok. Bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Onların yaptığı yalan haberlere inanan bu ülkede bir sürü salak var. Ondan sonra anamıza, avradımıza küfür ediyor. Ardından tazminat davalarında 30, 50 milyar öderken 'Abi ben yapmadım. Çocuğum yaptı. Ben yapmadım. Hacklenmiş' diye kıvırmaya çalışıyorlar. O paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar, yaşlılar yurduna bağışlıyorum. Bağışlamaya devam edeceğim. Kimseyi affetmem." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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