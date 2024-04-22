Puan kaybı sonrası Icardi'den olay paylaşım! Fenerbahçe'ye göndermede bulundu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a kaybettiği 2 puan sonrası sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Sarı-lacivertliler, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı maçın son anında böyle bir penaltı verilmez. Çok ağır karar. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. 5 maçın 5'ini de kazanıp, rakibin bir yerde puan kaybetmesiyle birlikte şampiyon olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ICARDI'DEN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Yıldız oyuncu ezeli rakiplerinin puan kaybı sonrası gol sevinci paylaşarak şampiyonluk mesajı verdi.