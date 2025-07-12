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Trabzonspor yeni transferi duyurdu: Brezilyalı golcü Felipe Augusto imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trabzonspor yeni transferi duyurdu: Brezilyalı golcü Felipe Augusto imzayı attı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor Brezilyalı golcü Felipe Augusto'yu renklerine bağladı. Karadeniz ekibi, Agusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge kulübünün Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

BREZİLYALI GOLCÜ TRABZONSPOR'DA

Bordo-mavililer, Felipe Augusto'yu Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kadrosuna kattı.

Trabzonspor yeni transferi duyurdu: Brezilyalı golcü Felipe Augusto imzayı attı - 1. Resim

AGUSTO İLE 4+1 YILLIK SÖZLEŞME 

Kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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